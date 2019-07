Filipe Ferreira und Sturm Graz gehen getrennte Wege. Der noch bis Ende Juni 2020 gültige Vertrag des 28-jährigen Portugiesen beim Fußball-Bundesligisten wurde am Samstag einvernehmlich aufgelöst.

Der Linksverteidiger konnte sich bei den Steirern in der Premierensaison nicht durchsetzen und wurde nach nur sechs Pflichtspieleinsätzen im Frühjahr an CD Nacional verliehen. Nun kehrt er fix in seine Heimat zurück.

Quelle: APA