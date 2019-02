FIFA-Transfersperre für SKN St. Pölten weiter aufrecht

Die vom Weltfußball-Verband FIFA über den SKN St. Pölten verhängte Transfersperre bleibt weiterhin aufrecht. Das bestätigte der Bundesligist in einer Aussendung. Dadurch durften die Niederösterreicher in der am Mittwoch zu Ende gehenden Wintertransferzeit keine Spieler verpflichten - nicht nur für ihr Profi-Team, sondern auch für ihre Nachwuchs-Mannschaften.

SN/APA (Scheriau)/ERWIN SCHERIAU Grund für die Sperre sind alte Keita-Aussagen