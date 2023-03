Finale um Meistergruppenplätze verspricht wie zuletzt Dramen

Austria Klagenfurt (30 Punkte) und Austria Wien (29) stehen am Sonntag in der letzten Runde des Grunddurchgangs in der Pole Position um die letzten zwei Plätze in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga. Doch auch die derzeit siebentplatzierte WSG Tirol (28) darf sich noch Hoffnungen auf einen Top-sechs-Platz machen. Folgt der Sonntag den Drehbüchern der vergangenen beiden Jahre, ist Hochspannung bis zum Abpfiff garantiert.

BILD: SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Ein spätes Wüthrich-Tor kostete Ried im Vorjahr die Meistergruppe

Es hätte dramatischer nicht sein können: 2021 wähnte sich Hartberg im Spiel gegen St. Pölten bis zur 94. Minute in der Meistergruppe, ehe die Niederösterreicher mit dem 3:3-Ausgleich diesen Traum zerstörten. Nicht minder aufregend ging es 2022 zu, als Ried gegen Sturm Graz kurz vor Schluss noch das Meistergruppenticket in der Hand hielt. Das 2:2 der Steirer in der 87. Minute machte den Innviertlern aber einen Strich durch die Rechnung. Heuer kämpfen sowohl Hartberg als auch Ried gegen den Abstieg. Vergleichsweise eindeutig war die Lage vor der letzten Grunddurchgangsrunde im ersten Jahr der Ligareform, als der WAC wie auch Sturm Graz ihren Vorsprung auf die ebenfalls noch hoffenden Rapid, Mattersburg und Hartberg ins Ziel brachten. Nur einmal, 2020, waren schon vor dem 22. Spieltag alle Plätze in der Meistergruppe vergeben. Übersicht über die Situation vor der jeweils letzten Grunddurchgangsrunde seit der Ligareform 2018/19: 2018/19: 5 Teams, 2 freie Plätze: WAC und Sturm Graz lösten das Ticket, Rapid, Mattersburg, Hartberg hatten das Nachsehen. 2019/20: Alle Tickets bereits vergeben 2020/21: 3 Teams, 2 freie Plätze: WAC und die WSG lösten das Ticket, Hartberg hatte das Nachsehen. Hartberg bis zur 94. Minute (3:3-Ausgleich durch St. Pölten) in der Meistergruppe. 2021/22: 4 Teams, 3 freie Plätze: Klagenfurt, Austria Wien und Rapid lösten das Ticket, Ried hatte das Nachsehen. Ried bis zur 87. Minute (2:2-Ausgleich durch Sturm) in der Meistergruppe. 2022/23: 3 Teams, 2 freie Plätze: Klagenfurt, Austria Wien und die WSG, getrennt durch zwei Punkte.