Finanzielle Rekordergebnisse von Altach und Lustenau

Die beiden Vorarlberger Fußball-Bundesligisten SCR Altach und Austria Lustenau haben am Dienstag finanzielle Rekordergebnisse für die vergangene Saison vermeldet. Altach verbuchte im Vereinsjahr 2022/23 einen Umsatz von 11,021 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss nach Steuern betrug fast 368.000 Euro, das Eigenkapital stand per 30. Juni 2023 bei 3,091 Mio. Euro. Lustenau gab Einnahmen in Höhe von 6,732 Mio. Euro und einen Überschuss von rund 919.000 Euro bekannt.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/DIETMAR STIPLOVSE Der SCR Altach meldete solide Zahlen

Das negative Lustenauer Eigenkapital ist von 1,2 Mio. auf 235.000 Euro reduziert worden. In Altach wurden bei der anschließenden Generalversammlung Präsident Peter Pfanner und Vizepräsident Werner Gunz sowie Obmann Harald Oberdorfer und Vize-Obmann Christoph Begle in ihren Ämtern bestätigt.