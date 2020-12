Fitz und Lochoshvili für je ein Spiel gesperrt

Dominik Fitz von Austria Wien und Luka Lochoshvili vom WAC sind am Montag vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga für je ein Spiel unbedingt gesperrt worden. Fitz war am Samstag bei der 0:4-Heimniederlage gegen Sturm Graz in der 69. Minute ausgeschlossen worden und erhielt wegen rohem Spiel zusätzlich ein Spiel bedingt auf sechs Monate. Simon Straudi von Zweitligist Austria Klagenfurt wurde ebenfalls für ein Spiel unbedingt gesperrt.

Quelle: APA