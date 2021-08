Flecker bewahrt LASK vor Heimpleite gegen Hartberg

Der LASK wartet auch nach dem dritten Heimspiel dieser Fußball-Bundesligasaison noch auf den ersten vollen Erfolg in Pasching. Die Oberösterreicher mussten sich am Sonntag gegen TSV Hartberg mit einem 1:1 (0:0) begnügen und verpassten es, sich für das Play-off-Rückspiel der Conference League am Donnerstag in Schottland gegen St. Johnstone Selbstvertrauen zu holen.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Hartberg jubelte über einen Punkte gegen den LASK