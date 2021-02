Florian Flecker wieder beim TSV Hartberg

Fußball-Profi Florian Flecker ist wieder beim Bundesligisten TSV Hartberg. Der 25-Jährige wechselt vom deutschen Zweitligisten Würzburger Kickers zurück in die Oststeiermark, wo er einen Vertrag über eineinhalb Jahre bis Sommer 2022 unterschreibt, teilte der aktuelle Tabellenneunte am Montagabend mit. "Ich bin froh, wieder bei dem Verein zu sein, wo ich die erfolgreichste Zeit meiner Karriere hatte", wurde Flecker in der TSV-Aussendung zitiert.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Florian Flecker spielt wieder für Hartberg