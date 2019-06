Flügelspieler Renner von Mattersburg zum LASK

Der SV Mattersburg hat am Montag den Abgang von Flügelspieler Rene Renner zum LASK bekannt gegeben. Der Bundesliga-Vizemeister aus Linz bemühte sich seit Tagen um die Verpflichtung des 25-jährigen Oberösterreichers. Wie Mattersburg vermeldete, wurde über die Transferentschädigung Stillschweigen vereinbart. Renner traf in 30 Einsätzen in der Bundesliga in der vergangenen Saison fünfmal.

SN/APA (EXPA/Haumer)/EXPA/THOMAS HA Renner wechselt nun tatsächlich zum LASK