Formstarke Hartberger für Admira-Trainereffekt gewappnet

Auf nationaler Ebene ist der TSV Hartberg derzeit Österreichs Fußball-Mannschaft der Stunde. Der Aufsteiger hält bei vier Pflichtspiel-Siegen in Folge und laut Papierform sollte am Samstag der fünfte Erfolg dazukommen, wenn es in der Bundesliga auswärts gegen Schlusslicht Admira geht.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Für Hartberg und Trainer Schopp läuft es derzeit hervorragend