Fountas mit sofortiger Wirkung von Rapid zu DC United

Taxiarchis Fountas wechselt mit sofortiger Wirkung von Rapid in die Major League Soccer zu DC United. Das gab der österreichische Fußball-Vizemeister am Montag bekannt. Fountas kam im Sommer 2019 ablösefrei vom SKN St. Pölten und erzielte danach für die Hütteldorfer in 91 Pflichtspielen 45 Tore. Der Kontrakt des Griechen wäre im Sommer ausgelaufen, nun dürfte Rapid noch eine sechsstellige Ablösesumme erhalten, wobei über die Details Stillschweigen vereinbart wurde.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Vorzeitiger Fountas-Transfer zu DC United fixiert