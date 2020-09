Fränky Schiemer kehrt nach Ried zurück - als Gegner

Salzburgs Co-Trainer spricht über seinen Karrierebeginn und die "lehrreiche Zeit" als Sportdirektor bei der SV Ried.

Mit 28 Jahren Fußball-Pensionist, mit 32 Sportdirektor und mit 34 mehrfach prämierter Co-Trainer: Franz "Fränky" Schiemer kennt den Profifußball bereits in jungen Jahren aus vielen Blickwinkeln, war er zwischendurch doch auch noch als TV-Experte tätig. Aber erst an der Seite von Cheftrainer Jesse Marsch beim FC Red Bull Salzburg, so scheint es, hat der ehemalige knüppelharte Verteidiger sein Glück gefunden. Seit Juli 2019 ist Schiemer Assistenzcoach beim heimischen Serienmeister und -cupsieger, nachdem zuvor ein Engagement als Sportdirektor bei der SV ...