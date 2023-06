Österreichs Frauen-Fußball-Meister SKN St. Pölten hat die Bundesliga-Saison standesgemäß beendet. Die Niederösterreicherinnen gewannen am Sonntag in der 18. und letzten Runde daheim gegen USV Neulengbach mit 3:1 (2:0) und holten damit bei einer Niederlage gleich 17 Siege. Der achte Meistertitel in Folge war schon seit längerem festgestanden.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT St. Pöltens Frauen durften zum Saisonkehraus noch einmal jubeln