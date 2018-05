Frauenfußball: Fragezeichen hinter 2. Liga

Bundesligist FC Bergheim kann den Trainer und einen Großteil der Mannschaft halten. Bei der 2. Liga Mitte/West stehen die Zeichen auf Auflösung.

Trotz einer 0:5-Niederlage gegen den alten und neuen Meister St. Pölten zufrieden waren die Fußballerinnen des FC Bergheim. Der Klassenerhalt steht fest, und im ORF-Livespiel zog sich das Team von Trainer Helmut Hauptmann gut aus der Affäre, obwohl mit Briana Williams Torfrau Nummer vier im Kader einspringen musste.

"Wir haben uns nicht nur hinten reingestellt", sagt Bergheims sportlicher Leiter Günter Unger. "Man hat die positive Entwicklung im Team gesehen." Diese Arbeit soll Helmut Hauptmann im Herbst fortsetzen, wobei er auf den Großteil des Kaders setzen können wird. Dazu bemüht sich der Club um U17-ÖFB-Mittelfeldtalent Cecilija Rados (SAK 1914).

Beste Aussichten also für die Bundesliga, die ab Herbst auch einen eigenen Sponsor haben wird. Ein großes Fragezeichen steht jedoch hinter der 2. Liga Mitte/West, aus der sich der HSV Wals zurückzieht. Mit nur noch fünf Teams, darunter Bergheim 1b, macht ein Ligabetrieb wenig Sinn. Die Meldefrist endet in wenigen Tagen, dann herrscht Klarheit, wie es weitergehen wird. Salzburgs Frauenfußballbeauftragte Isabella Größinger, selbst in Bergheim aktiv, sagt: "Löst sich die 2. Liga auf, ist das Ziel eine starke Salzburger Frauenliga mit zehn Teams." Das wäre ein Jahr nach dem großen EURO-Hype ein wichtiges Signal an fußballbegeisterte Mädchen.