Frauenmeister St. Pölten holte Sieg in der Nachspielzeit

Der SKN St. Pölten ist dem ersten Punkteverlust in dieser Saison der Frauen-Fußball-Meisterschaft nur knapp entkommen. Der Serienmeister siegte am Sonntag bei der SPG Altach/Vorderland erst dank eines Treffers von Rita Schumacher in der 93. Minute mit 3:2 (2:1).

Die Niederösterreicherinnen lagen dank Stefanie Einzinger (2.) und Lainie Fuchs (15.) früh mit 2:0 in Führung. Die Vorarlbergerinnen schafften vor fast 1.000 Zuschauern in Altach durch Eileen Campbell (29.) und Linda Natter (65.) aber den Ausgleich, ehe sie im elften Duell mit St. Pölten doch noch die elfte Niederlage kassierten. Für St. Pölten war es der 18. Ligasieg hintereinander, erstmals seit über eineinhalb Jahren erhielten sie aber wieder mehr als einen Gegentreffer.