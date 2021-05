Frischzellenkur in der Coachingzone

Der erst 33 Jahre alte Matthias Jaissle beerbt Meistermacher Jesse Marsch. Was von dieser Trainerrochade bei Red Bull Salzburg zu erwarten ist.

Die Trainerbank von Red Bull Salzburg ist ein Ort, an dem man gut gedeihen, sich prächtig entfalten und verwirklichen kann. Je jünger, je frischer ein Trainer ist, desto besser sollte das klappen, so das Kalkül der Salzburger und ihres namengebenden und einflussreichen Hauptsponsors Red Bull.

Deshalb sitzt ab der neuen Saison auch der 33-jährige Matthias Jaissle auf dem Chefsessel der Bullen. Der Deutsche ist Nachfolger des 47 Jahre alten Jesse Marsch, der nach zwei Meistertiteln, zwei Pokalsiegen und zwei Champions-League-Teilnahmen Red Bull Salzburg in Richtung RB Leipzig verlässt. Jaissle, zuletzt Trainer bei der Talenteschmiede FC Liefering, unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

Jesse gratulierte: "Du wirst viel Spaß haben"

"Dieser Verein ist ein Platz, der Träume wahr macht. Nicht nur für Spieler, auch für Trainer", sang Marsch ein Loblied auf seinen künftigen Ex-Club. Jaissle gratulierte er zur Nachfolge: "Du kriegst eine super Mannschaft und wirst viel Spaß haben."

Beide Trainer sind ihren bisherigen Coachingzonen entwachsen und wollen weiter reifen, sich noch breiter entfalten. Jesse Marsch ist in Leipzig der logische und erwartete Nachfolger von Julian Nagelsmann, der zum FC Bayern wechselt. Dieser Transfer soll den Champions-League-Sieger der Vorsaison 25 Millionen Euro Ablöse kosten - eine völlig neue Dimension bei einer Trainerverpflichtung.

Marsch hätte noch ein Jahr Vertrag in Salzburg gehabt. Er war im Sommer 2019 aus Leipzig, wo er Co-Trainer war, gekommen und Nachfolger des nach Mönchengladbach abgewanderten Marco Rose geworden. Seine Ablöse soll bei zwei Millionen Euro liegen, doch das ist freilich relativ. Das Geld wandert lediglich von einem Red-Bull-Club zum anderen. Dementsprechend sind Wechsel zwischen den RB-Dependancen in Salzburg und Leipzig auch keine Seltenheit. Seit der Gründung des sächsischen Vereins durch Red Bull im Jahr 2009 wurden nicht weniger als 18 Spieler von Salzburg nach Ostdeutschland transferiert. Als bisher letzter Akteur reihte sich der Ungar Dominik Szoboszlai im vergangenen Winter in die Liste ein, auf der nun auch Jesse Marsch steht. Nicht miteingerechnet sind dabei Marcel Sabitzer, Massimo Bruno und Omer Damari, die von Leipzig an Salzburg verliehen worden waren und danach zum deutschen Club zurückkehrten.

Aktive Karriere endete mit 25

Ab Sommer wird nun also Matthias Jaissle den Chefposten bei Österreichs Topclub besetzen. Der Schwabe war einst Spieler beim deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim (65 Einsätze), ehe er aufgrund einer schweren Knieverletzung 2014 seine Karriere im Alter von erst 25 Jahren beenden musste und unmittelbar danach wie Nagelsmann früh ins Trainergeschäft einstieg. Zunächst war er Co-Trainer bei Nachwuchsmannschaften von RB Leipzig (2014 bis 2016) unter Sebastian Hoeneß, ehe er diese Funktion beim dänischen Spitzenclub Bröndby (2017 bis 2019) unter Alexander Zorniger ausübte. Seit dem Sommer 2019 ist Jaissle Betreuer in Salzburg. Anfangs trainierte er die U18 der Red-Bull-Akademie, seit Jahresbeginn (nach dem Wechsel des Dänen Bo Svensson zum deutschen Bundesligisten Mainz 05) coachte er den FC Liefering.

"Ich habe stets gesagt, dass mein Austausch mit Jesse sehr offen und klar war. In diesen Gesprächen hat er immer wieder durchklingen lassen, dass ihn eine Rückkehr in die deutsche Bundesliga sehr reizen würde", erklärte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund die Rochade auf der Trainerbank. "Wir wussten, dass er im Sommer geht." Jaissle sei deshalb auch schon länger "Plan A" für die Nachfolge gewesen. Man sei überzeugt, "einen richtig guten Mann" zu haben, der dieser Aufgabe gewachsen sei.

Freund: Jaissle eine "Wunschlösung"

"Mit Matthias Jaissle geben wir wieder einem jungen Trainer die Chance und gehen damit unseren Weg konsequent weiter. Für uns ist er die Wunschlösung, weil er zu 100 Prozent zu unserer Clubphilosophie und der Art und Weise passt, wie wir Fußball spielen", betonte Freund, dass es "eine Entscheidung für Jaissle und nicht gegen (den bisherigen Co-Trainer) René Aufhauser war". Aufhauser coacht künftig die Talente beim Kooperationsclub FC Liefering.

Jaissle freut sich auf diese "tolle Aufgabe und Riesenchance" und dankte für die "unglaubliche Wertschätzung": "Der Weg und die Ausrichtung des Clubs entsprechen meinem Zugang als Trainer sehr genau." Trotz seines jungen Alters für einen Trainer in dieser Position sei er "gut vorbereitet" für diese Aufgabe. Marsch sprach von einem "guten Austausch" mit Jaissle und prophezeite ihm eine "unglaubliche Zukunft" in Salzburg.