Fristgerechte LASK-Stellungnahme - Nun Senat 5 am Zug

Der LASK hat am Dienstagabend fristgerecht eine Stellungnahme zu den Anschuldigungen gegen Vizepräsident Jürgen Werner eingebracht, wie die Fußball-Bundesliga der APA am Mittwochvormittag bestätigte. Nun ist der mit dieser Causa befasste Liga-Senat 5 am Zug. Werner wird vorgeworfen, über eine Firmenbeteiligung mit den Transferrechten von LASK-Spielern Geschäfte gemacht und damit gegen FIFA-Regeln verstoßen zu haben. Der LASK-Vize bestreitet dies.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR LASK-Vizepräsident Jürgen Werner bestreitet die Vorwürfe