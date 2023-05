Führungsspieler Fischer verlängert bei Austria bis 2027

Fußball-Bundesligist Austria hat einen Leistungsträger mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Wie der Club am Dienstagabend mitteilte, unterschrieb Manfred Fischer bis 2027. Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2021 vom Liga-Konkurrenten SCR Altach nach Wien-Favoriten gewechselt und hat sich seitdem als wichtige Stütze etabliert.

"Die Reise geht weiter. Ich gehe jeden Tag so gerne zum Training. Der Grund dafür sind die Menschen, die beim Verein engagiert sind", sagte Fischer laut einer Aussendung. "Manfred Fischer war ab Tag eins ein Führungsspieler", streute Sportdirektor Manuel Ortlechner dem Steirer Rosen. "Die gegenseitige Wertschätzung drückt sich auch in der Vertragslaufzeit aus. Er will sich immer weiter verbessern und lebt vor, wie man sich als Profi verhält."