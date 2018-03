Fünf magische Momente, die Red Bull Salzburg Mut machen

Deutsche Clubmannschaften wie Borussia Dortmund sind ein Traumlos für Red Bull Salzburg. Weil es die Fan-Massen anzieht. Und weil die Salzburger im deutsch-österreichischen Duell zumeist als Gewinner hervorgegangen sind.

Mit dem Gastspiel bei Borussia Dortmund im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League steht Red Bull Salzburg vor einem Highlight seiner Clubgeschichte. 2000 Bullen-Fans werden die Mannschaft begleiten, wenn die Salzburger am Donnerstag (19 Uhr) im Signal-Iduna-Park das Unmögliche möglich machen wollen. Ein Sieg beim Tabellendritten der deutschen Fußball-Bundesliga wäre freilich eine Sensation. Vor allem, wenn man Österreichs verheerende Europacup-Bilanz gegen deutsche Teams betrachtet. Die lautet in K.-o.-Duellen 3:20. Zwei Mal war jedoch Salzburg in der glorreichen UEFA-Cup-Saison 1994 erfolgreich. Und auch sonst haben die Bullen durchaus positive Erfahrungen in Spielen gegen deutsche Topmannschaften gesammelt. Diese fünf magischen Momente haben sich in die Erinnerung der heimischen Fußballfans eingebrannt und sollen Salzburg vor dem Duell mit Borussia Dortmund Mut machen.

Schalke 04



Das für die Tabelle schon bedeutungslose Heimspiel in der Europa-League-Gruppenphase gewannen die in puncto Aufstieg chancenlosen Salzburger nach einer engagierten Vorstellung verdient mit 2:0 (Tore: Schlager, Radošević). Auch dass Schalke im Dezember 2016 eine B-Elf aufs Feld schickte, soll die Leistung der Bullen nicht schmälern. Für Schalke ist jede Niederlage in Österreich, egal in welcher Konstellation, eine Schmach.

Bayern München



Es passiert nicht oft, dass Startrainer Pep Guardiola von einem Gegner überrascht wird: Beim 3:0 im Winter-Test 2014 gegen den FC Bayern streute der damalige München-Coach den Salzburgern für ihren Pressingfußball Rosen und adelte Roger Schmidt für seine Arbeit. Die Tore bei der Galavorstellung in der restlos ausverkauften Red-Bull-Arena erzielten Sadio Mané, Jonatan Soriano (Elfer) und Robert Zulj. Nach der Saison wechselte Schmidt übrigens zu Bayer Leverkusen.

Schalke 04



Auch im Testspiel gegen Schalke im Juli 2013 hieß der Sieger Red Bull Salzburg. Der emotionale Höhepunkt vor 17.300 Zuschauern war das Traumtor des schussgewaltigen Abwehrchefs Martin Hinteregger aus 60 Metern zum 3:1-Endstand.

Karlsruher SC



Als die damalige Salzburger Austria im April 1994 im Heimspiel des Halbfinales im UEFA-Cup gegen den Karlsruher SC mit Oliver Kahn im Tor nur ein 0:0 erreichte, wurde Trainer Otto Barić belächelt, als er betonte: "Das ist ein gutes Ergebnis, wir haben alle Trümpfe in der Hand." Letztendlich lachte Barić, denn mit dem 1:1 im Rückspiel nach einem Tor von Hermann Stadler erreichten die Salzburger das Finale.

Frankfurt



Zuvor hatte die Austria schon Eintracht Frankfurt im Viertelfinale sensationell eliminiert. Adi Hütter schoss die Austria in Wien zum 1:0-Sieg. Nach einem 0:1 in Frankfurt gewannen die Salzburger das legendäre Elferschießen mit 5:4. Und der brasilianische Mittelfeldstar Marco Marquinho sang siegestrunken bis tief in die Nacht: "Deutschland, Deutschland alles ist vorbei."