Fünf Spiele Sperre für Austria-Profi Pichler

Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat am Montag eine saftige Strafe gegen Austria-Profi Benedikt Pichler ausgesprochen. Der Offensivspieler wurde wegen rohen Spiels für fünf Partien gesperrt. Pichler war am Sonntag beim 1:2 der "Veilchen" auswärts gegen Sturm Graz für ein rüdes Foul an Sandro Ingolitsch ausgeschlossen worden. Der Verteidiger erlitt dabei einen Riss des Kreuzbandes, Innenbandes und Meniskus und wird am Dienstag operiert, er dürfte bis Jahresende ausfallen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Schweres Foul an Ingolitsch brachte Pichler Fünf-Spiele-Sperre ein