Für den LASK geht es jetzt um das Minimal-Saisonziel

Der LASK ist als großer Verlierer der vorletzten Fußball-Bundesliga-Runde vom Platz gegangen. Nach dem deftigen 2:5 gegen Meister Salzburg werden die "Athletiker" die zweite Saison hintereinander außerhalb der ersten drei Plätze beenden. Ob als Vierter oder Fünfter, entscheidet sich am kommenden Samstag in Wien. Bereits jetzt steht fest: Die Saison hält den durchwegs hohen Erwartungen in Oberösterreich kaum stand.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Ein gebrauchter Tag für LASK-Trainer Dominik Thalhammer