Fußball: APA-Trainerumfrage vor Bundesliga-Frühjahrsstart

Die Antworten der zwölf Trainer der österreichischen Fußball-Bundesligisten in einer Umfrage, die die APA - Austria Presse Agentur vor der am Freitag beginnenden Frühjahrssaison durchgeführt hat:

Fragen:

1.) Wer wird Meister?

2.) Seit der Modus-Umstellung schaffte es immer ein Überraschungsteam in die Meistergruppe - wem könnte es dieses Mal gelingen?

3.) Was trauen Sie den drei verbliebenen österreichischen Clubs im Europacup zu?

4.) Wird sich Österreich im Play-off im März für die WM qualifizieren?

Matthias Jaissle (Red Bull Salzburg):

1.) "Wir hoffen und werden alles dafür tun, dass wir es werden. Auf jeden Fall haben wir dafür eine gute Ausgangsposition. Aber durch den Liga-Modus, bei dem das Feld durch die Punkteteilung wieder zusammenrückt, brauchen wir auch im Frühjahr erneut starke Leistungen."

2.) "Austria Klagenfurt spielt als Aufsteiger bisher eine sehr starke Saison. Denen traue ich es durchaus zu, dass sie in der Meistergruppe bleiben."

3.) "Es ist bemerkenswert, dass Österreich gleich drei Teams im Frühjahr mit dabei hat. Das spricht sehr für den österreichischen Fußball. Wie weit es jetzt noch gehen kann, ist schwierig zu sagen, weil es bei diesen K.-o.-Spielen auch stark um die Tagesform geht. Wir spielen im Achtelfinale der Champions League gegen einen der besten Clubs in Europa, das ist schon eine enorme Aufgabe für uns, auf die wir uns aber sehr freuen.

4.) "Da drücke ich dem österreichischen Team fest die Daumen. Die Voraussetzungen dafür, damit meine ich die Auslosung und auch die Qualität der Mannschaft, sind durchaus gut."

Christian Ilzer (Sturm Graz):

1.) "Über den Favoriten brauchen wir glaube ich nicht zu diskutieren. Zu jedem Zeitpunkt des Fußballjahres ist und bleibt Red Bull Salzburg der haushohe Favorit."

2.) "Das wird ein spannender Kampf bis zur letzten Minute des Grunddurchganges. Die besten Außenseiterchancen hat sich Austria Klagenfurt mit einem sensationellen Herbst erarbeitet, aber auch den Riedern, die ihre ohnehin schon sehr gute Mannschaft mit Nene Dorgeles nochmals großartig verstärkt haben, sowie unserem steirischen Konkurrenten TSV Hartberg traue ich die Top sechs zu."

3.) "Es wäre vermessen zu sagen, Red Bull Salzburg wird Bayern München eliminieren - was aber nicht heißen soll, dass sie in diesen beiden Spielen chancenlos sind. Rapid und LASK haben genügend Qualität, um ihre K.o.-Spiele zu gewinnen."

4.) "Das wäre ein Traum. Da müsste aber sehr viel zusammen passen, die Schlüsselspieler müssen alle topfit und in Form sein - es wird schwer, aber es ist realistisch. Meine Daumen sind gedrückt."

Robin Dutt (WAC):

1.) "Red Bull Salzburg."

2.) "Ich traue allen Teams den sechsten Platz zu."

3.) "Sie werden ihren Gegnern alles abverlangen."

4.) "Ja."

Peter Pacult (Austria Klagenfurt):

1.) "Red Bull Salzburg."

2.) "Es ist alles so eng beisammen, da kommen mehrere Teams infrage, die es schaffen können. Von Platz vier bis zehn ist alles möglich."

3.) "Salzburg hat mit dem FC Bayern einen dicken Brocken erwischt, ist Außenseiter. Bei Rapid und dem LASK stehen die Chancen 50:50."

4.) "Die Qualität im Kader ist groß genug, da sehe ich eine große Chance, bei der WM dabei zu sein."

Ferdinand Feldhofer (Rapid):

1.) "Salzburg. Sie haben einen großen Vorsprung und es schaut aktuell so aus, dass sie ungefährdet wieder den Titel holen werden."

2.) "Austria Klagenfurt. Sie machen als Aufsteiger ihre Sache sehr gut und bringen dauerhaft gute Leistungen."

3.) "Dass sie weitere Punkte für Österreich sammeln - hoffentlich viele, damit wir die Ausgangslage noch verbessern können."

4.) "Ja, weil die Jungs wissen, worum es geht und alle dabei sein wollen."

Robert Ibertsberger (SV Ried):

1.) "Red Bull Salzburg."

2.) "SV Ried."

3.) "Ich traue allen drei zu, dass Sie eine Runde weiterkommen. Alles Weitere wäre eine Überraschung."

4.) "Ja."

Manfred Schmid (Austria):

1.) "FC Red Bull Salzburg."

2.) "Austria Klagenfurt."

3.) "Red Bull Salzburg hat mit den Bayern die mit Abstand schwierigste Aufgabe. Salzburg ist klarer Außenseiter, aber immer für eine Überraschung gut. Den anderen beiden Teams traue ich durchaus zu, eine Runde weiterzukommen. Beim LASK ist es allerdings schwer einzuschätzen, da der Achtelfinal-Gegner noch nicht feststeht."

4.) "Wenn der österreichische Kader komplett ist und alle Spieler fit sind, haben wir eine große Chance, weiterzukommen - davon bin ich überzeugt. Österreich hat viele Spieler mit großer Qualität, die regelmäßig im Ausland ihre Leistung abrufen."

Kurt Russ (TSV Hartberg):

1.) "FC Red Bull Salzburg."

2.) "Die Spannung im Kampf um die Top sechs ist groß, es wird im Frühjahr ein richtiges Gemetzel werden. Ich hoffe, uns gelingt es."

3.) "In der K.o.-Phase gibt es keine leichten Spiele mehr, es werden schwierige Spiele, doch jeder, der weiterkommt, ist sehr gut für den österreichischen Fußball. Salzburg hat mit dem FC Bayern das attraktivste, aber auch schwierigste Los gezogen."

4.) "Ganz Österreich hofft darauf, ich als Trainer natürlich auch. Es würde den Stellenwert des österreichischen Fußballs weiter erhöhen. Ich wünsche dem Nationalteam viel Glück und bin von der Qualität überzeugt."

Andreas Wieland (LASK):

1.) "Der Meistertitel geht mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch dieses Jahr nach Salzburg."

2.) "Klagenfurt ist auf einem guten Weg in die Meistergruppe - wir wollen da natürlich noch ein Wörtchen mitreden."

3.) "Salzburg ist sogar gegen die Bayern eine Überraschung zuzutrauen, Rapid traue ich das Conference-League-Achtelfinale auf jeden Fall zu. Und bei uns hängt natürlich viel vom Gegner ab, wir freuen uns auf jeden Fall auf die K.o.-Duelle."

4.) "Wenn das Team das Gesicht der EURO 2020 zeigt, wird sich Österreich qualifizieren."

Thomas Silberberger (WSG Tirol):

1.) "Red Bull Salzburg."

2.) "Austria Klagenfurt."

3.) "Salzburg scheidet gegen Bayern aus. Der LASK kommt ins Viertelfinale, Rapid schaltet Vitesse aus."

4.) "Ja, wir fahren nach Katar."

Andreas Herzog (FC Admira):

1.) "FC Red Bull Salzburg."

2.) "Für Austria Klagenfurt schaut es derzeit richtig gut aus, dass sie es als Aufsteiger gleich in die Top sechs schaffen. Das wäre natürlich eine große Überraschung und eine richtig coole Geschichte für Trainer Peter Pacult."

3.) "Für Salzburg wartet mit Bayern München eine Herkules-Aufgabe. Das wird extrem schwer. Es ist aber schon jetzt eine tolle Leistung, dass man es als österreichischer Club in die K.o.-Phase der Champions League geschafft hat und sich dort mit so einem Gegner messen kann. Rapid und LASK müssen ebenfalls über sich hinauswachsen. Als Patriot hoffe ich, dass sie weiterkommen."

4.) "Ich glaube schon. Nach der Auslosung hatte ich ein gutes Gefühl. Das Match in Wales wird schwer, aber es ist nicht unlösbar. Wir hätten ja auch Italien oder Portugal zugelost bekommen können, dann wäre es eine andere Geschichte gewesen. Wenn wir das Auswärtsmatch in Wales positiv gestalten, sind wir im Heimspiel klarer Favorit."

Ludovic Magnin (SCR Altach):

1.) "FC Red Bull Salzburg."

2.) "Austria Klagenfurt."

3.) "Salzburg hat in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass sie europäische Topmannschaften ärgern können. Gegen Bayern sind sie der Außenseiter und können überraschen. Das Niveau in der Conference League ist sehr ausgeglichen. Ich traue dem LASK und Rapid, wenn sie in einen Lauf kommen, alles zu."

4.) "Österreich zieht nach und wird uns Schweizer zur Weltmeisterschaft begleiten."