Fußball-Bundesliga setzt neue VAR-Abseitsdarstellung ein

Eine technische Verbesserung des VAR-Systems soll Abseitsentscheidungen für den Video-Assistenten (VAR) in der Fußball-Bundesliga ab sofort einfacher machen. ÖFB und Bundesliga haben sich darauf verständigt, die Neuerung bereits ab der 12. Runde am Wochenende zum Einsatz zu bringen. Das gab der ÖFB vor dem Start in die Rückrunde des Grunddurchganges bekannt. Schiedsrichter wie TV-Zuschauer sollen von einer besseren grafischen Darstellung von Abseitssituationen profitieren.

BILD: SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Die Entscheidungsfindung bei Abseits soll verbessert werden

Das neue Feature ermögliche laut einer ÖFB-Aussendung vom Donnerstag, die Abseitsentscheidung einfacher, automatisierter und schneller zu treffen und gleichzeitig für die Zuschauer transparenter und verständlicher aufzubereiten. Vor allem bei extrem engen Abseitssituationen soll die neue Funktion die VAR-Entscheidungsfindung unterstützen und beschleunigen. Es erkennt auf Basis der gezogenen Linien automatisch, ob es sich um Abseits handelt oder nicht - und zeigt diese Information, sobald die Linien final bestätigt sind, in einer Grafik an.