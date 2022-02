Fußball: Ein Spiel Sperre für Klagenfurts Gemicibasi

Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat am Montag Turgay Gemicibasi von Fußball-Bundesligist Austria Klagenfurt für ein Spiel gesperrt. Der 25-jährige Mittelfeldspieler hatte am Sonntag beim 2:2 gegen den LASK wegen rohen Spiels in der 96. Minute die Rote Karte gesehen. Peter Michorl, der im gleichen Spiel mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war, fehlt dem LASK nicht nur ein Spiel, der Kapitän der Linzer erhielt zudem eine Ermahnung wegen Nichtbefolgung einer Verbandsordnung.