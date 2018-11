Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat Siegfried Rasswalder vom TSV Hartberg am Montag wegen rohen Spiels für ein Spiel gesperrt. Der Verteidiger hatte beim 3:2 der Steirer gegen die Admira am vergangenen Samstag nach einem Foul die Rote Karte gesehen. Rasswalder verpasst damit das Auswärtsspiel des Aufsteigers in Mattersburg.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Siegfried Rasswalder muss eine Zwangspause einlegen