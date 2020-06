Fußball: Leipzig holt Salzburg-Stürmer Hee-chan Hwang

Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig steht wohl unmittelbar vor der ersten Verpflichtung für die kommende Saison. Wie der südkoreanische öffentlich-rechtliche Sender KBS berichtet, soll sich Leipzig mit Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg über einen Transfer von Stürmer Hee-chan Hwang geeinigt haben.

Der 24-Jährige wäre ein Ersatz für den zu Chelsea abgewanderten deutschen Teamstürmer Timo Werner und der bereits 21. Spieler, der von Salzburg nach Leipzig wechselt. Gerüchte um einen Wechsel gab es bereits länger.

Als Ablösesumme für den Koreaner, dessen Vertrag in Salzburg 2021 ausläuft, waren zehn Millionen Euro im Gespräch. Laut dem Bericht hatten der englische Meister Liverpool und die Wolverhampton Wanderers ebenfalls Interesse bekundet.

Deutschland-Erfahrung hat der schnelle Angreifer bereits gesammelt. In der Saison 2018/19 war der 32-fache Nationalspieler an Zweitligist Hamburger SV ausgeliehen, wurde aber mehrfach durch Verletzungen zurückgeworfen. In dieser Saison etablierte sich Hwang als Stammspieler in Salzburg, traf elfmal in der österreichischen Bundesliga und dreimal in der Champions League.

Einst in Salzburg, dann in Leipzig

Name Nach Leipzig aktueller Verein 1 Roman Wallner Winter 2012 Trainer SAK 1914 2 Georg Teigl Sommer 2014 FC Augsburg 3 Stefan Hierländer Sommer 2014 Sturm Graz 4 Thomas Dähne Sommer 2014 Wisla Plock 5 Yordy Reyna Winter 2015 Vancouver Whitecaps 6 Rodnei Winter 2015 SV Anthering 7 Peter Gulasci Sommer 2015 RB Leipzig 8 Stefan Ilsanker Sommer 2015 Eintracht Frankfurt 9 Marcel Sabitzer Sommer 2015 RB Leipzig 10 Massimo Bruno Sommer 2015 Charleroi 11 Nils Quaschner Sommer 2015 A. Bielefeld 12 Benno Schmitz Sommer 2016 1. FC Köln 13 Naby Keita Sommer 2016 FC Liverpool 14 Bernardo Sommer 2016 Brighton 15 Dayot Upamecano Winter 2016 RB Leipzig 16 Konrad Laimer Sommer 2017 RB Leipzig 17 Kevin Kampl Sommer 2017 RB Leipzig 18 Amadou Haidara Winter 2018 RB Leipzig 19 Hannes Wolf Sommer 2019 RB Salzburg 20 Xaver Schlager Sommer 2019 Wolfsburg 21 Hee-Chan Hwang Sommer 2020 RB Leipzig

Kevin Kampl wechselte via Dortmund und Leverkusen nach Leipzig.

Marcel Sabitzer und Massimo Bruno wurden von Leipzig verpflichtet und zuerst nach Salzburg verliehen.

Quelle: Dpa