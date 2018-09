Fußball live: Red Bull Salzburg - Admira Wacker

In der sechsten Runde der Fußballbundesliga empfängt Tabellenfüher Red Bull Salzburg die achtplatzierte Admira - verfolgen Sie das Match hier im SN-Liveticker!

Das unglückliche Aus im Play-off für die Fußball-Champions-League am Mittwoch schmerzt Red Bull Salzburg noch immer. In der Bundesliga will Marco Roses Team am Sonntag (17.00 Uhr) gegen Admira Wacker aber den nächsten Schritt in der Schmerzbewältigung setzen. Die Vorzeichen sind klar. Salzburg hat bisher alle Spiele gewonnen, die Admira erst ein Tor geschossen.

Gut möglich, dass Marco Rose einigen Stammkräften wieder eine Pause gibt, schließlich geht es für die Nationalteamspieler nach dem Spiel gegen die Admira praktisch ohne Unterbrechung weiter.

Aber: Die letzte Heimniederlage in der Liga gab es im November 2016 gegen die Admira.

Quelle: SN