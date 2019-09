Fußball live: Red Bull Salzburg - Austria Wien

In der neunten Runde der Fußballbundesliga empfängt Tabellenführer Red Bull Salzburg am Samstag (17 Uhr) das Team von Austria Wien - verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker!

Die Violetten aus Wien sind recht mühsam in diese Bundesligasaison gestartet und mussten bereits vier Niederlagen in Kauf nehmen. In der vergangenen Runde gab es jedoch mit dem 2:0 daheim gegen Altach wieder einmal ein Erfolgserlebnis.

Können die Wiener diesen Schwung nutzen? Die Aufgabe beim überlegenen Tabellenführer Red Bull Salzburg wird alles andere als einfach. Der bislang letzte Erfolg von Austria Wien in Salzburg liegt bereits fünf Jahre zurück.

Quelle: SN