Fußball live: Red Bull Salzburg - Rapid Wien

In der achten Runde der Fußballbundesliga empfängt Tabellenführer Red Bull Salzburg die Mannschaft von Rapid Wien - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Die Ausgangsposition für den Schlager der achten Runde der Fußball-Bundesliga könnte besser nicht sein. Drei Tage nach ihren Europa-League-Triumphen treffen Serienchampion Red Bull Salzburg und Rapid am Sonntag (17.00 Uhr) in Wals-Siezenheim aufeinander. Die in der Liga bisher makellosen "Bullen" könnten dabei zur Rapids Bundesliga-Startrekord aufschließen.

1987/88 eröffneten die Hütteldorfer die Saison mit acht Siegen in Folge, Salzburg hält derzeit bei derer sieben. "Nach sieben Siegen in Serie wird jeder weitere Sieg noch härter zu erarbeiten sein", prophezeite Salzburgs Trainer Marco Rose. "Es ist eine schöne Aufgabe, der wir uns stellen. Noch dazu, wo wir gezeigt haben, wie gut die Mannschaft Fußballspielen kann."

Hier geht es zum Liveticker:

Quelle: APA