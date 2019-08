Fußball live: Red Bull Salzburg - SV Mattersburg

Zwei Auftaktsieger treffen in der zweiten Runde der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17 Uhr) aufeinander - Serienmeister Red Bull Salzburg empfängt den SV Mattersburg. Verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Die Salzburger gewannen in der Vorwoche ihr erstes Ligaspiel dieser Saison beim SK Rapid mit 2:0, Mattersburg konnte sich daheim gegen Hartberg mit 2:1 durchsetzen.

In der heimischen Red-Bull-Arena in Kleßheim sind die Salzburger aber klar zu favorisieren. Dafür spricht unter anderem diese Statistik: Bislang gab es 23 Bundesligaspiele zwischen diesen beiden Mannschaften in Kleßheim, 20 Mal siegten die Salzburger, zweimal gab es Unentschieden und nur einmal konnten die Burgenländer siegen. Das war am 3. März 2012 und ist längst vergessen.

Was läuft am 4. August 2019?

Quelle: SN