Fußball live: Red Bull Salzburg - TSV Hartberg

In der siebten Runde der Fußballbundesliga empfängt Spitzenreiter Red Bull Salzburg am Samstag (17 Uhr) das Team des TSV Hartberg. Verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Und wie nicht nur in dieser Saison gilt - Salzburg ist klarer Favorit. Der Titelverteidiger ist unter dem neuen Trainer Jesse Marsch nämlich mit sechs Siegen in sechs Spielen in der Bundesligasaison gestartet. Die Steirer haben als Tabellenfünfter aber auch schon drei Siege einfahren können.

Wird es der Mannschaft von Ex-Red-Bull-Profi Markus Schopp gelingen, den Erfolgsrun der Salzburger zu stoppen? Und das ausgerechnet in Kleßheim?

Quelle: SN