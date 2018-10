Fußball live: Red Bull Salzburg - Wacker Innsbruck

In elften Runde der Fußballbundesliga kommt es am Samstag zum ersten Pflichtspiel-Westderby zwischen Red Bull Salzburg und Wacker Innsbruck seit vier Jahren - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Am 29. Oktober 2014 hat sich Red Bull Salzburg auf dem Innsbrucker Tivoli gegen Wacker im ÖFB-Cup knapp mit 1:0 durchsetzen können. Ein Testspiel gegen die Tiroler am 17. Jänner 2015 in Liefering ging dann mit 8:0 an Red Bull.

Das ist alles Geschichte.

Am Samstag (17 Uhr) kommt Wacker Innsbruck als Bundesliga-Aufsteiger in die Red-Bull-Arena. Die Aufgabe für Wacker wird schwierig: Die Hausherren haben zehn von zehn Bundesligaspielen gewonnen, bewerbsübergreifend können die Salzburger das 50. Heimpflichtspiel ohne Niederlage anvisieren.

Der Liveticker zum Westderby:

