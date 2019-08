Fußball LIVE: St. Pölten - Red Bull Salzburg

Österreichs Meister Red Bull Salzburg gastiert am Samstag in St. Pölten - verfolgen Sie das Bundesliga-Match im Liveticker!

Tabellenführer Red Bull Salzburg ist in der vierten Bundesliga-Runde beim noch sieglosen Vorletzten St. Pölten zu Gast. "Vom Namen ist es nicht die beste Mannschaft in Österreich, aber jeder ist gegen uns motiviert. Sie wollen uns biegen", sagte Torhüter Cican Stankovic vor der Partie am Samstag (17 Uhr). Die Niederösterreicher wollen sich laut ihrem Trainer nicht verstecken.

Salzburg-Coach Jesse Marsch will das Momentum nach dem geglückten Saisonstart mit drei Siegen bewahren. St. Pölten bezeichnete er zwar als einen gefährlichen Gegner, der auch Rapid beim 2:2 alles abverlangt habe, für den US-Amerikaner zähle aber nur das eigene Potenzial. "Ich denke, in diesem Spiel geht es um uns", sagte Marsch. "Für uns ist es wichtig, dass wir eine Idee im Kopf haben, was dieser Gegner machen kann. Aber wir müssen auch sehr, sehr klar darüber sein, was unsere Idee ist, was wir wollen." Rekord-Neuzugang Maximilian Wöber sei zwar fit, wird aber für die Auswärtsfahrt wohl noch kein Thema sein.

Das Match im Liveticker:

