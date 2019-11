Fußball live: Wolfsberger AC - Red Bull Salzburg

In der 14. Runde der Fußballbundesliga kommt es am Sonntag (17 Uhr) zum Aufeinandertreffen zweier "Eurofighter": Der Wolfsberger AC empfängt Tabellenführer Red Bull Salzburg - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Salzburg hatte am Dienstag in der Champions League ein 1:1 beim SSC Napoli erkämpft. Die Wolfsberger mussten am Donnerstag in der Europa League hingegen eine 0:3-Heimschlappe gegen Basaksehir hinnehmen.

In der Meisterschaft liegen die Kärntner aber gut im Rennen. Sie halten mit deutlichem Vorsprung auf Rapid Wien Rang drei. Können sie am Sonntag dem Serienmeister Salzburg in der Lavanttalarena Punkte streitig machen?

Das Match im Liveticker:

Quelle: SN