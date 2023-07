Fußball-Serienmeister RB Salzburg hat den offensiven Mittelfeldspieler Mamadou Sangare auch für die kommende Saison an Bundesliga-Konkurrent Hartberg verliehen. Das gaben beide Clubs am Montagabend bekannt. Der 21-Jährige aus Mali hatte bereits im Frühjahr für die Steirer gespielt und in 15 Partien zwei Tore erzielt.

Sangare (li) spielt weiterhin für Hartberg