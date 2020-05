Rapid-Eigenbau- und ÖFB-Nachwuchsteamspieler Nicholas Wunsch hat sich einem Eingriff am Kniegelenk unterzogen. Wie der Fußball-Bundesligaclub mitteilte, wurde der 19-Jährige wegen wiederholter Probleme von Klubarzt Andreas Mondl im Evangelischen Krankenhaus in Wien arthroskopiert. Der Eingriff verlief erfolgreich, Wunsch wird ein paar Wochen nicht am Training teilnehmen können.

Quelle: APA