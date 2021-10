Fußball: Ried und Klagenfurt mit Remis - WAC schlug Austria

Zwei Heimsiege und eine Punkteteilung im Duell der Überraschungsteams der bisherigen Saison hat der Samstag in der 10. Runde der Fußball-Bundesliga gebracht. Ried und Austria Klagenfurt trennten sich 1:1, womit die Kärntner weiterhin unmittelbar vor den punktegleichen Innviertlern an der dritten Stelle liegen. Der nun fünftplatzierte WAC besiegte die Wiener Austria 1:0, fügte den siebentplatzierten Wienern nach sechs ungeschlagenen Spielen eine Niederlage zu.

Auf Rang sechs liegt die Admira nach einem 2:0-Heimsieg über den Tabellenneunten Altach, der nach Rundenabschluss am Sonntag noch zurückrutschen könnte. Da steht Rapid im "Kellerduell" mit WSG Tirol unter Druck, der LASK gastiert in Salzburg und in Hartberg steigt das Steiermark-Duell gegen Sturm Graz.