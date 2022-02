Fußball: Souveräner 3:0-Sieg von Sturm Graz im Steirer-Derby

Im Steirer-Derby hat Sturm Graz am Samstag in der 21. Runde der Fußball-Bundesliga gegen den TSV Hartberg mit 3:0 (0:0) klar die Oberhand behalten. Die Grazer siegten gegen schwache Hartberger dank drei Treffern in der zweiten Halbzeit von Stefan Hierländer (56.), Gregory Wüthrich (75.) und Rasmus Hjölund (89.) und zogen am WAC vorbei auf den zweiten Tabellenplatz. Damit revanchierten sich die Grazer für die 2:3-Niederlage im ersten Saison-Aufeinandertreffen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Rasmus Hjölund trifft auch in seinem dritten Spiel für Sturm