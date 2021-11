Fußball: Sperren für Admiras Schmiedl und Sturms Kuen

Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat am Montag Philipp Schmiedl von Admira-Wacker für drei Spiele gesperrt, davon ein Spiel bedingt. Schmiedl hatte bei der 0:1-Niederlage der Südstädter gegen den WAC in der Nachspielzeit die Rote Karte wegen rohen Spiels erhalten. Für zwei Spiele gesperrt, ein Spiel davon bedingt, wurde Sturm-Profi Andreas Kuen. Kuen war wegen rohen Spiels bei der 1:2-Niederlage der Grazer bei der Austria in Wien ausgeschlossen worden.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER/EXPA Schiedsrichter Pfister zeigt Schmiedl die Rote Karte