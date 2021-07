Fußball wie früher: Die Fans kehren gegen Atletico in die Red-Bull-Arena zurück

Zum Testspiel gegen Spaniens Fußballmeister Atlético Madrid erwartet Red Bull Salzburg 20.000 Zuschauer. Ohne Masken, es gilt die 3-G-Regel.

Geisterkulisse war einmal. Ab sofort hat der Fußball sein Lebenselixier wieder - seine Fans im Stadion und nicht bloß vor den TV-Geräten. Rund 20.000 Zuschauer werden in der Red-Bull-Arena live dabei sein, wenn Salzburg am Mittwoch (19.45 Uhr/Servus TV) den spanischen Meister Atlético Madrid zu einem Testspiel empfängt. So viele Fans waren seit Februar 2020 nicht mehr in der Bullen-Arena gewesen, seit dem Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Eintracht Frankfurt. Danach kam Corona und die Stadien wurden zu Hochsicherheitszonen. Mit den Lockerungen durch ...