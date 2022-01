Fußballbundesliga zittert vor Omikron

Mit den Coronatests begann am Donnerstag für Meister Red Bull Salzburg die Vorbereitung auf eine kräfteraubende, stressige Frühjahrssaison 2022.

Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Frühjahrssaison in der heimischen Bundesliga wieder nicht normal verläuft. Dafür wird Corona mit der Omikron-Variante sorgen. Die Gefahr, sich zu infizieren oder infiziert zu sein, ist für die Fußballprofis, die in den vergangenen Wochen ihren Urlaub in aller Herren Länder genossen, deutlich gestiegen. Es herrscht große Unsicherheit. Vor jeder Testreihe wird gezittert, wer am Training teilnehmen kann oder in Quarantäne muss.

In den meisten europäischen Ligen herrscht schon jetzt ...