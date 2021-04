Fußballmeister Red Bull Salzburg strauchelt bei WSG Tirol

Wieder einmal bewährte es sich nicht, dass Bullen-Trainer Jesse Marsch auf personelle Rotation setzte. Beim Underdog der Meistergruppe, der WSG Tirol, blamierten sich die Bullen mit einem 2:3. Der Siegeszug des Bundesliga-Spitzenreiters fand damit überraschend ein Ende. Lesen Sie das Match hier auch im Liveticker nach!

Erstmals in der Fußball-Meistergruppe 2021 hatte Red-Bull-Salzburg-Trainer Jesse Marsch am Mittwoch nicht seine vermeintliche Topformation auf das Feld geschickt. Beim Überraschungsteam der Saison, WSG Tirol, verzichtete der US-Amerikaner in seiner Startelf freiwillig auf Routinier und Taktgeber Zlatko Junuzovic, Torjäger Patson Daka und Youngster Brenden Aaronson. Dafür wurde Marsch bitter bestraft. Das Spiel des Tabellenführers lief beim 2:3 überhaupt nicht rund.

In den ersten drei Partien der Meistergruppe hatte Marsch auf personelle Rotationen verzichtet, nominierte immer dieselbe Startelf. Und diese machte mit drei Siegen gegen die drei Verfolger einen großen Schritt Richtung Titelverteidigung. In Anbetracht der kommenden Strapazen mit Spielen unter der Woche und dem ÖFB-Cupfinale am 1. Mai gegen den LASK gönnte Marsch in Tirol wichtigen Spielern einmal eine Verschnaufpause. Er pokerte zu hoch.

Bei der ersten Niederlage in der Meistergruppe 2021 konnte der Meister nämlich nie glänzen. Salzburg ging zwar programmgemäß in Führung. Nachdem Karim Adeyemi nur die Latte getroffen hatte (8.), stand Enock Mwepu vier Minuten später nach einem Gestocher im Strafraum der Tiroler goldrichtig und erzielte aus kurzer Distanz die Führung. Mergim Berisha und Adeyemi hatten das 2:0 auf dem Fuß, scheiterten aber jeweils an Torhüter Ozegovic. Aber je länger die Partie dauerte, desto besser kam der Außenseiter ins Spiel.

Dass Tirol dann nach einer halben Stunde zum Ausgleich kam, lag aber auch daran, dass Rasmus Kristensen (nach einem Foul von Pranter am Dänen) im Mittelfeld einen Ball verstolperte. Aus spitzem Winkel traf Baden Frederiksen dann mit einem Flachschuss (29.). Pranter wäre nach einem Fehler von Torhüter Cican Stankovic fast das 2:1 gelungen (41.). Auch Salzburg hätte mit einer Führung in die Pause gehen können. Andre Ramalho knallte den Ball aus kurzer Distanz über das Tor.

Nur 1:1 zur Pause, da musste Marsch reagieren und seine Aufstellung schon nach 45 Minuten korrigieren. Junuzovic, Daka und Aaronson kamen aufs Feld. Und es dauerte auch nicht lange und Salzburg setzte ein Ausrufezeichen. Adeyemi hatte vorbereitet, Aaronson zeigte allein vor dem Tor keine Nerven (58.). Souverän agierte der Meister aber auch nach dem 2:1 keineswegs. Die WSG Tirol hielt mit und vergab durch Florian Rieder auch eine Topchanche auf den Ausgleich (62.). Wie auch Salzburgs Daka nach toller Vorarbeit von Adeyemi seine Torjägerqualitäten vermissen ließ (63.). Sein Fehlschuss sollte sich rächen, denn die Tiroler kamen nach einem "Schläfchen" der Bullen-Abwehr durch Torjäger Baden Frederiksen zum 2:2 (76.) und auch noch zum Siegtreffer durch Smith nach einem weiteren "Schläfchen" von Kristensen und Luka Sucic.

Da verschwand Bullen-Trainer Marsch auf schnellstem Weg in die Kabine. Diese blamable Pleite musste auch der Meistertrainer erst einmal verkraften.

Tore: 0:1 (12.) Mwepu, 1:1 (29.) Baden Frederiksen, 1:2 (58.) Aaronson, 2:2 (76.) Baden Frederiksen, 3:2 (89.) Smith.

Tirol: Ozegovic - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj, Petsos, Celic, Rieder (67. Naschberger) - Pranter (70. Smith), Baden Frederiksen (91. Lauf).

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Bernardo, Ulmer - Bernede (46. Junuzovic), Seiwald - E. Mwepu, Okafor (46. Aaronson) - Adeyemi (80. Sucic), Berisha (46. Daka).

Gelbe Karten: Gugganig, Pranter bzw. Bernardo, Mwepu.

