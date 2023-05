Gahleitner neuer Ried-Präsident - Reifeltshammer dankt ab

Die Präsidentensuche bei Fußball-Bundesliga-Absteiger SV Ried hat ein schnelles Ende gefunden. Mit Thomas Gahleitner tritt der bisherige Vizepräsident ab sofort die Nachfolge von Roland Daxl an. Das gaben die Innviertler in einer Aussendung bekannt. Der Vorstand, darunter auch Daxl als Finanzvorstand, würden ihre Funktion bis zur Neuwahl im Herbst ausüben. Keine Zukunft in Ried hat auch Thomas Reifeltshammer, die Trennung vom Sportchef wurde ebenfalls am Dienstag offiziell.

BILD: SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Daxl ist nicht mehr Präsident der SV Ried

Sport-Vorstand Wolfgang Fiala hat jetzt alleine die gesamte sportliche Verantwortung, Rainer Wöllinger bleibt dem Club als Geschäftsführer Wirtschaft genauso erhalten. "Gemeinsam mit meinem Team werde ich alles dafür geben, dass unsere SV Guntamatic Ried der schlagkräftigste Verein der 2. Liga wird. Unsere Aufgabe liegt jetzt darin, die Weichen für eine Neuausrichtung zu stellen und ab sofort damit zu beginnen", sagte Gahleitner. Daxl freute sich darauf, nach 14 Jahren Funktionärstätigkeit den Rieder Mannschaften als "Fan und Sponsor" die Daumen drücken zu können.