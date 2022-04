Galavorstellung gegen Austria Wien beschert Red Bull Salzburg den Meistertitel

Red Bull Salzburg ist nach dem 5:0 gegen Austria Wien wieder Bundesliga-Meister, zum neunten Mal in Folge - und spielt im Herbst 2022 damit fix in der Champions-League-Gruppenphase.

Dass Red Bull Salzburg Bundesliga-Meister werden würde, das war schon seit vielen Wochen klar. Eigentlich hatte ja schon vor dem Saisonstart niemand ernsthaft daran gezweifelt. Doch immer wieder gelingt es den Bullen, die hochgesteckten Erwartungen noch einmal zu toppen. Den neunten Titelgewinn in Folge, den insgesamt 13. in der Red-Bull-Ära und den 16. für Salzburg (inklusive Austria) fuhr der alte und neue Meister am Sonntag vor 15.500 Zuschauern mit einer Galavorstellung beim 5:0 gegen die Wiener Austria ein.

Es war einer von Salzburgs überzeugendsten Auftritten in der langen Bundesliga-Saison. 90 Minuten voller Dynamik, Offensivspektakel und Siegermentalität. Die Austria erwies sich dabei als perfekter Sparringpartner. Denn die Wiener versuchten mit ihrer offenen und spielerisch angelegten Herangehensweise mit den Bullen mitzuspielen - und wurden hart bestraft. Bereits in der zweiten Minute traf Noah Okafor nach einem unwiderstehlichen Camara-Antritt zum 1:0. Die Wucht, mit der Red Bull Salzburg auf den Platz kam, führte zu zahlreichen Torchancen. Und Toren. Dortmund-Wunschspieler Karim Adeyemi erhöhte mithilfe von Martels Rücken auf 2:0 (18.), Luka Sučić mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck auf 3:0 (28.). In der zweiten Hälfte zog sich die Austria zurück, Salzburg traf dennoch weiter per Elfmeter. Nach einem Foul an Sučić und einem drei Minuten langen VAR-Check erhöhte Brenden Aaronson auf 4:0 (54.), Mohamed Camara vollendete mit einem sehenswert verwandelten Elfmeter zum 5:0 (84.). Längst waren die ersten Spieler auf der Ersatzbank und Mitglieder des Betreuerstabs in die roten Meister-T-Shirts mit der Nummer 9 geschlüpft.

Titel Nummer 9 ist ein ganz besonderer: So früh war Red Bull Salzburg noch nie Meister im neuen Bundesliga-Modus mit Punkteteilung. Dazu kürte sich der 34-jährige Matthias Jaissle zum jüngsten Meistertrainer in der Salzburger Clubgeschichte. Nebenbei stellte er auch noch einen neuen Rekord auf. Die Bullen gewannen als erstes Team in der Drei-Punkte-Ära 23 der ersten 28 Ligaspiele und haben auf dem Weg zum Titelgewinn lediglich eine Niederlage (1:2 gegen Austria Klagenfurt) kassiert.

Entsprechend groß war der Jubel beim Meisterteam. "Wir haben heute ganz befreit aufgespielt. Das ist für uns alle ein wunderschöner Tag", sagte Adeyemi. Sturmpartner Okafor ergänzte: "Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaftsleistung. Und was mich betrifft, so wurde ich für die harte Arbeit in dieser Saison belohnt." Verteidiger Rasmus Kristensen, von seinen Teamkollegen zum Partychef und Kabinen-DJ ernannt, meinte: "Egal, wie viel man bisher gewonnen hat, ein Meistertitel ist immer emotional und auch nicht so einfach zu gewinnen. Deshalb müssen wir das jetzt genießen."

Trainer Jaissle fühlte "Emotion pur". "Wir haben uns für den großen Aufwand, den wir die gesamte Saison betrieben haben, belohnt. Die Atmosphäre heute im Stadion hat der Mannschaft einen zusätzlichen Schub gegeben. Jetzt wird gefeiert, auch das gehört dazu", sagte Jaissle.