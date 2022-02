Galvao neue Alternative in Austria-Abwehr - Auch Coco neu

Lucas Galvao kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Der 30-jährige Brasilianer wechselte am Montag vom griechischen Erstligisten Atromitos Athen zur Wiener Austria. Bei Atromitos kam der Innenverteidiger in der laufenden Saison in zwölf Pflichtspielen zum Einsatz. Von 2015 bis 2017 hatte er für Altach 45 Einsätze im österreichischen Oberhaus absolviert, in der Saison 2017/18 vor seinem Wechsel nach Deutschland zu Ingolstadt waren es zudem 26 für Rekordmeister Rapid.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Nach Grün-Weiß ist Galvao in Violett zu sehen