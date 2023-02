Gartner vom Präsidium zum ÖFB-Interimschef gekürt

Der Niederösterreicher Johann Gartner wird in den kommenden Monaten interimistisch als geschäftsführender ÖFB-Präsident fungieren. Darauf hat sich das Präsidium des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) wie erwartet am Freitagnachmittag in einer Sitzung in Graz verständigt. Der 71-jährige Gartner übernimmt die Geschäfte laut ÖFB-Angaben bis zu einer noch festzulegenden außerordentlichen Hauptversammlung. Ein neuer Präsident dürfte dann im Mai oder Juni gewählt werden.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA In den kommenden Monaten ÖFB-Präsident: Johann Gartner