Gastspiel in St. Pölten für LASK "kein Selbstläufer"

Der Tabellenvierte LASK gastiert am Mittwochabend (18.30 Uhr) beim SKN St. Pölten. Die auf Platz acht rangierenden Niederösterreicher sind der absolute Lieblingsgegner der Oberösterreicher: In bisher elf Bundesliga-Duellen mit dem SKN blieb der LASK ungeschlagen und feierte dabei gleich acht Siege. Zuletzt setzte es sogar vier Niederlagen en suite für das Team von Trainer Robert Ibertsberger.

Trotzdem warnten die Linzer davor, das Match auf die leichte Schulter zu nehmen, haben sie doch mit dem 3:0 am 27. Jänner beim WAC in den jüngsten fünf Bundesliga-Runden nur einen Sieg (bei einem Remis und drei Niederlagen) gefeiert. "St. Pölten hat gezeigt, dass sie richtig gut Fußball spielen können. Wenn wir nicht 100 Prozent auf den Platz bringen, wird es kein Selbstläufer", betonte Stürmer Husein Balic, der zuletzt am Sonntag beim mühsamen 5:3-Heimsieg nach Verlängerung im Cup-Viertelfinale gegen Zweitligist Austria Klagenfurt als "Joker" doppelt traf.

Sein Trainer Dominik Thalhammer pflichtete ihm bei: "St. Pölten hat sich gut verstärkt und ist auch in der Offensive sehr gut aufgestellt. Es wird ein enges und schwieriges Spiel für uns." Vor allem in der Defensive müsse sein Elf besser arbeiten als zuletzt gegen Klagenfurt, als man "in einigen Situationen zu viel zugelassen haben und der Gegner so zu Großchancen gekommen ist. Diese Situationen müssen wir gegen St. Pölten besser lösen."

Der SKN ist seit dem 4:0 am 5. Dezember in Altach sieglos, zu Hause sogar seit dem 4:0 am 31. Oktober gegen Aufsteiger Ried. Fünf Punkte fehlen aktuell auf Rang sechs in der Tabelle, der zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigt. "Wir haben in der letzten Woche viel im mentalen Bereich gearbeitet und einige Dinge klar angesprochen. Fakt ist, dass wir die individuellen Fehler aus den letzten Spielen, die uns immer wieder in Schwierigkeiten gebracht und Punkte gekostet haben, abstellen und unsere defensive Stabilität finden müssen", forderte Ibertsberger Ähnliches wie Thalhammer.

Quelle: APA