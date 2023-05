Geburtstagswunsch von Nicolas Seiwald: Ein Titel mit Red Bull Salzburg zum Abschied

Für den Vorzeigeprofi von Red Bull Salzburg werden die letzten fünf Meisterschaftsrunden besonders emotional. 13 Jahre lang kickte der seit Donnerstag 22-jährige Kuchler für die Bullen.

Die Zukunft von Nicolas Seiwald heißt RB Leipzig. Ab Sommer 2023 spielt der Salzburger dank einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 laufenden Vertrag und einer festgeschriebenen Ablösesumme von 20 Millionen Euro in der deutschen Fußball-Bundesliga.

Die Gegenwart heißt Titelkampf mit dem FC Red Bull Salzburg. In den noch verbleibenden fünf Meisterschaftsrunden wünscht sich Seiwald nichts mehr, als den Bundesliga-Titel zu verteidigen und sich so aus Salzburg zu verabschieden. Ein Wunsch, den der Kuchler auch am Donnerstag, an seinem ...