"Gefühlschaos": Klose gelingt Befreiungsschlag mit Altach

Lange musste Miroslav Klose warten, im furiosen Kellerduell bei der SV Ried war es dann endlich so weit: Nach sechs sieglosen Spielen mit fünf Niederlagen ist der SCR Altach in der Fußball-Bundesliga wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Vorarlberger gewannen am Sonntag im Innviertel mit 3:2 und übergaben damit die "Rote Laterne" an die kriselnden Rieder um Trainer Christian Heinle.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Zukunft von Heinle in Ried ist ungewiss