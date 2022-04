Gemicibasi wegen Foul an Capaldo drei Spiele gesperrt

Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat Klagenfurt-Spieler Turgay Gemicibasi für drei Spiele gesperrt, eine Partie davon bedingt auf sechs Monate. Der 25-jährige Wiederholungstäter hatte am Sonntag beim Heim-0:6 gegen Salzburg wegen eines Brutalo-Fouls an Nicolas Capaldo nach einer halben Stunde die Rote Karte gesehen.

Rieds Stefan Nutz erhielt eine Sperre von zwei Spielen, eines bedingt. Er war am Samstag in der Schlussphase der torlosen Partie gegen Hartberg nach einem harten Foul an Thomas Rotter ausgeschlossen worden.