Die Admira hat nach dem schlechten Saisonstart in die Fußball-Bundesliga reagiert und Trainer Reiner Geyer freigestellt. Dies gab das Schlusslicht am Montag bekannt. Auf den Deutschen nachfolgen wird Klaus Schmidt, der bis Ende der vergangenen Saison den SV Mattersburg betreut hatte. Geyer war seit Oktober 2018 Trainer der Südstädter, die aktuell nur einen Punkt in sechs Runden verbucht haben.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Reiner Geyer wurde nach schwachem Saisonstart freigestellt